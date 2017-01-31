Главное
- Пермским двойняшкам с ДЦП подарили ортопедический вертикализатор
- В Перми автобус врезался в легковушку
- Курентзис грозится уехать из Перми, если не построят новую сцену для театра
- В Перми грузовик провалился в огромную яму на дороге
- Пермяка, который напал на продавца, отправили в колонию
- Пермскую модель сфотографировали на красной дорожке с обнажённой грудью
- Пропавший 35-летний пермяк нашёлся живым
- В Прикамье резко выросло число смертельных ДТП
- Березниковские азотчики встретились с депутатом Госдумы
- В 2017 году в Перми появится три специальных места для выгула собак
- В Перми вновь ожидается ультраполярное вторжение с заморозками до -30°
- В Перми реконструируют сквер им. Розалии Землячки
- Пропавший в Лысьве 17-летний студент нашелся живым
- Ксения Собчак примет участие в публичной дискуссии в Перми