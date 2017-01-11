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В школах Лысьвы, Верещагинского и Карагайского районов объявили карантин 4 85

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в крае превышен на 64%

В 2016 году в Прикамье выявили более трёх тысяч ВИЧ-инфицированных 1 351

В Пермском крае чаще всего смертельным вирусом заражаются от сексуальных партнёров

В Пермском крае школьный спортзал закрыли сразу после открытия 4 178

Эксперты нашли много недоделок, прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела

Пермяков ожидает холодная и снежная неделя 0 169

В Крещенскую ночь может похолодать до -18 градусов
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Как выглядел центр Перми утром 1 января

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Как пережить уральскую зиму? Инфографика

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Засыпанные снегом парковки - типичное явление для Перми после снегопадов.
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Памятка на зиму. Как бороться со снежными завалами во дворах и на парковках
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В пермской ярмарке вакансий вновь примет участие «УРАЛХИМ»
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В пермском ЗАГСе звездочёт прочитает молодожёнам астропрогноз

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В сети публикуют фото возможного подозреваемого в убийстве посетителя кафе
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«АиФ-Прикамье» объявляет конкурс детского рисунка «Нарисуй свою мечту»!
На срезе виноградной косточки размещены гроздь винограда, графин и две рюмочки, наполненные нектаром.
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В Перми открылась выставка самых маленьких вещей в мире
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В Перми на эспланаде начали подготовку к установке 30-метровой ёлки

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Данило-мастер. Легионер из Сербии рассказал о своём первом сезоне в «Парме»
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 1-2. АиФ-Прикамье 11/01/2017

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Памятка на зиму. Как бороться со снежными завалами во дворах и на парковках

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