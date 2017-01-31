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В Перми появилась скорая помощь для бездомных животных 0 431

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В большинстве работающих магазинов приставы опечатали витрины и полки

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Экономист, который выступал на одной сцене с легендами рок-музыки, расскажет о блокчейн-технологиях

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Предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи. Инфографика

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Общество

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В Перми появилась скорая помощь для бездомных животных
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Девушки из «Реальных пацанов» поблагодарили дорожников Перми за гололёд
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. АиФ-Прикамье 31/01/2017

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С ходу - к делу. Что изменится в Перми в 2017 году?

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