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Синоптики дали прогноз погоды на февраль в Пермском крае 0 359

Ожидается, что месяц будет холодным, солнечным и малоснежным
На обложке фотоальбома – работа художника Дмитрия Николаева «Демонстрация 10 марта 1917 года».

В Перми выпустили фотоальбом с редкими историческими кадрами 1917 года 0 165

В сборник вошли около 150 снимков

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Синоптики дали прогноз погоды на февраль в Пермском крае
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В Перми 23-летняя девушка пропала второй раз за 1,5 года
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В Кунгуре искали взрывчатку в городской больнице

Культура

На обложке фотоальбома – работа художника Дмитрия Николаева «Демонстрация 10 марта 1917 года».
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В Перми выпустили фотоальбом с редкими историческими кадрами 1917 года
136

Зоя Бербер рассказала о своём конфликте с шумными соседями
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В 2017 году фестиваль «Пермский калейдоскоп» проводить не будут

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. АиФ-Прикамье 31/01/2017

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