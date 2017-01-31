Главное
- В Перми появилась скорая помощь для бездомных животных
- В Прикамье пропал без вести пенсионер
- На торговое оборудование «Вивата» наложен арест
- СМИ: пермяк несколько раз выстрелил в лицо обидчику брата
- Пропавшая второй раз за 1,5 года 23-летняя пермячка нашлась
- В Перми прочитает лекцию рок-н-ролл учёный из США
- Ксения Собчак посетила в Перми генеральную репетицию «Травиаты»
- Девушки из «Реальных пацанов» поблагодарили дорожников Перми за гололёд
- В Краснокамске по конкурсу выберут нового главу района
- В Пермском крае осудили мошенника, укравшего более 11,5 млн рублей
- Знакомые маньяка из Краснокамска стали героями ток-шоу на НТВ
- В Пермском крае в аварии погибли два человека
- Пермским двойняшкам с ДЦП подарили ортопедический вертикализатор
- В Перми автобус врезался в легковушку