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Пермским школьникам продлили каникулы до 11 января 0 1451

Из-за морозов ученики останутся дома ещё два дня

К четвергу в Перми потеплеет до -10 градусов 0 116

Температурный рекорд десятилетия остался непобитым

В Перми состоялась свадьба Деда Мороза и Снегурочки 1 412

В таких костюмах решили зарегистрировать свой брак влюбленные пермяки в Свердловском районе

В Прикамье объявлено экстренное предупреждение из-за похолодания до -45° 0 2916

Столь низкие температуры ожидаются по северу, в низких и горно-восточных районах региона
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Вертеп в квартире. Как пермская семья играет дома спектакль на Рождество
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Александр Белых трудоустроился в «ЛУКОЙЛ-Пермь»
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Из-за аномальных холодов в Прикамье один человек замёрз насмерть
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К четвергу в Перми потеплеет до -10 градусов

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В Добрянке охотник случайно застрелил товарища вместо кабана
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В Нытве подросток избил мужчину топором за отказ выйти на мороз нагишом
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28-летний житель Прикамья с ножом ограбил магазин

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«АиФ-Прикамье» объявляет конкурс детского рисунка «Нарисуй свою мечту»!
На срезе виноградной косточки размещены гроздь винограда, графин и две рюмочки, наполненные нектаром.
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В Перми открылась выставка самых маленьких вещей в мире
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В Перми на эспланаде начали подготовку к установке 30-метровой ёлки

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Саночница из Пермского края стала вице-чемпионкой Европы

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ-Прикамье 28/12/2016

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