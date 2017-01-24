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Похитителя детей из Пермского края направят на психиатрическую экспертизу 0 974

Все преступления совершены из сексуального мотива

Татьяна Волосожар раскрыла секрет идеальной фигуры во время беременности 0 33

Знаменитые фигуристы ожидают появления дочки.

В Прикамье ожидается потепление после 27 января 0 217

В пятницу днём будет -14 градусов

Перевозчика могут наказать за умершую от инсульта пассажирку автобуса 0 437

Проверки проводят прокуратура, следственный комитет и омбудсмен
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Трамвай №5 и кража зачётки. 8 необычных студенческих примет перед сессией
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«Непотопляемый» кабмин. Что изменилось с реформой в правительстве Прикамья?
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«Бежим от зимы». Пермская семья путешествует по миру с двумя котами
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«Улыбчивый парень». Как пермяк стал звездой нового фильма «Главный»
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«Употреблял наркотики». Друзья – о подозреваемом в киднеппинге в Оренбурге
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Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний Вернисаж»

Крещенские купания в Перми

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Календарь выходных и праздничных дней в 2017 году. Инфографика

Предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи. Инфографика

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Общество

Кадр из видеозаписи Life.ru, на видео – верблюда везут в открытом грузовике.
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СМИ: в Перми связанного верблюда перевозили в открытом кузове в мороз
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В Прикамье ожидается потепление после 27 января
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Пермячку через суд обязали содержать маму

Происшествия

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Похитителя детей из Пермского края направят на психиатрическую экспертизу
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В Прикамье осудили дебошира, который устроил стрельбу дома
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В Пермском крае на пожаре серьёзно пострадала женщина

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«АиФ-Прикамье» объявляет конкурс детского рисунка «Нарисуй свою мечту»!
На срезе виноградной косточки размещены гроздь винограда, графин и две рюмочки, наполненные нектаром.
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В Перми открылась выставка самых маленьких вещей в мире
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В Перми на эспланаде начали подготовку к установке 30-метровой ёлки

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«Молот-Прикамье» дома разгромил «Буран» и поднялся в зону плей-офф
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Пермячка Анастасия Зуева стала первой на Кубке мира по конькобежному спорту

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. АиФ-Прикамье 24/01/2017

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Лохматые правила. Нужен ли закон об ответственном отношении к животным?

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