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Мягкие игрушки изъяли в счёт погашения 1,5-миллионного долга
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Президент наградил гендиректора «ЕвроХима»
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Календарь выходных и праздничных дней в 2017 году. Инфографика

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В Перми временно закрыли трамвайную линию от Цирка до Висима
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В сети появилось видео охоты львёнка из пермского зоопарка

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Очевидцы: центр Перми затопило водой
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В Перми на эспланаде начали подготовку к установке 30-метровой ёлки

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. АиФ-Прикамье 24/01/2017

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