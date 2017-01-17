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На конкурсе по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» победили пермяки 0 195

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Виктор Басаргин назвал новых министров края.

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Его обязанности будет исполлнять Галина Кокоулина

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По словам адвоката экс-главы Кировской области, у его подзащитного отнимается нога
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. АиФ-Прикамье 17/01/2017

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