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В Перми открылся самый большой ледовый городок в России 0 1176

Из-за погоды в новогоднюю ночь доступ к горкам будет ограничен

В новогоднюю ночь в Прикамье ожидается сильная метель 0 462

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По словам Дмитрия Самойлова, хуже всего уборка продвигается в Индустриальном, Свердловском и Ленинском районах

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В Березниках мужчину посадили в тюрьму за избиение полицейского

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В новогоднюю ночь неизвестные опрокинули светодиодных лошадей в Закамске
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ-Прикамье 28/12/2016

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